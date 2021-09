"No somos burócratas porque nosotros sí sabemos trabajar", dicen policías; esperan respuesta para no reanudar bloqueos

La vocera del grupo, Adriana Moya, expresó que no existe el deseo de seguir perjudicando a la ciudadanía, pero señaló al gobierno carrerista como el responsable directo de que los bloqueos sean la única forma de presionar para que lo que consideran su derecho, les sea otorgado.

"Nos argumentan que no puede haber aumento para nosotros porque no somos burócratas, y efectivamente, no somos burócratas gracias a Dios porque nosotros sí sabemos trabajar", expresó.

De la limitaciones de la Ley de Disciplina Financiera para otorgarles el aumento, Adriana Moya preguntó por qué no se tomó la ley propuesta por el ahora ex diputado Edgardo Hernández Contreras en 2018 que proponía aumentos anuales a los miembros del Sistema Estatal de Seguridad y Custodia.

Lamentó también que en este tema, la Fiscalía General del Estado "se haya lavado las manos" y en su lugar presuma haber conseguido un incremento salarial en 2019. "No es cierto; ese incremento se logró por nuestra lucha y por el apoyo de los diputados de la anterior Legislatura".

La vocera precisó que al momento, la exigencia es el aumento del cinco por ciento con retroactivo de cuatro meses, además de la actualización del seguro de gastos médicos mayores que quedó sin vigencia desde el año 2020.

Los quejosos permanecen en estos momentos en la Plaza de Armas, sin activar todavía los bloqueos en la 57.

Frente al Palacio de Gobierno del Estado, los agentes del Ministerio Público, peritos y policías esperan una respuesta definitiva a sus exigencias de aumento con retroactivo y pago del seguro de gastos médicos mayores a más tardar al mediodía de este jueves, para no reactivar los bloqueos de ayer en la carretera 57.