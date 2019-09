"No vamos a presumir nada que no se haya hecho", dice Nava sobre su Primer Informe

De cara al Primer Informe de Gobierno, el alcalde Xavier Nava Palacios aseguró que solamente se darán a conocer programas, acciones y obras que sí se han llevado a cabo, "sobre todo, después de que se nos heredó una ciudad en un estado muy complejo, además de deteriorada y en el abandono".

No vamos a informar ni presumir nada que no se haya hecho, añadió. "Lo que sí es evidente es que distintos espacios y áreas municipales nos las dejaron una situación muy riesgosa y se traducía en un abandono en el tejido social, en cuanto a infraestructura y a pesar de que revertir este panorama no ha sido fácil, lo estamos logrando", señaló.

Insistió que es innegable que los servicios municipales eran otorgados con pésima calidad y es absurdo que una problemática tan sensible como la seguridad no se hubiera tomado en cuenta y no hubiera inversiones para mejorar las condiciones laborales de los policías.

"A los elementos de la DGSPM se les descontaban sus cuotas del INFONAVIT, pero no se integraba a este Fondo, además de otros fraudes, de los cuales se interpusieron las denuncias correspondientes y vamos saliendo de esta compleja situación, pero sí se requiere de un poco más de tiempo".

En cuanto a más equipamiento y uniformes para elementos de la DGSPM, Nava Palacios reafirmó que continuará como parte de la estrategia integral de seguridad, "a quienes por supuesto, no se les descontará de su salario, el equipo y demás aditamentos que requieren para dar una mejor atención a la ciudadanía", agregó.

Finalmente, el alcalde dijo que están por llegar chalecos, botas y uniformes, los cuales serán de calidad, adicional de continuar con la actualización en la formación de los policías municipales.