No ven mejora con el semáforo naranja

Armando Reyes, de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) explicó que el cambio de semáforo no les benefició en mucho ya que se han dado cuenta que la gente no trae dinero, no tiene trabajo y por ende no hay con qué consuman.

"Yo no entiendo a la autoridad porque estamos altos en contagios, en muertes, y quitan el semáforo rojo y el cambiarlo a naranja la gente se confía más, el virus está y existe, entonces lo veo mal, pero como comerciantes nos vemos bien porque buscamos la forma de cómo vender un poquito más", señaló.

Además, explicó que ven con tristeza que las personas no tienen dinero, no hay circulante y por ende con qué consumir, entonces la esperanza que tienen es vender más, aunque el riesgo verdaderamente es muy alto.

"El virus, el mal existe, el riesgo lo tenemos", dijo Reyes Sías, aunado a que espera que a todos les vaya bien porque ve que los comerciantes que se quejan mucho, ya no soportan la situación y que los negocios están al borde de la quiebra.