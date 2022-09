Nueva dirigente de Morena no pedirá auditoría a gestión de Serrano

Luego de resultar electa por unanimidad, Rita Ozalia Rodríguez Velásquez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), informó que no solicitará una auditoría a su antecesor Sergio Serrano Soriano.

Asumió que, en todo caso, los responsables del recurso público y lo administrativo serán quienes se encarguen de tal tarea. "Yo no lo voy a solicitar (una auditoría)", recalcó.

En conferencia de prensa acompañada por los integrantes del CEE, sostuvo que todas las expresiones tienen cabida en Morena, por lo tanto, los militantes pueden impugnar su elección si así lo desean.

Si bien confió que su nombramiento no puede revertirse, aclaró que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), y de ser el caso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), serán las instancias que tendrán la última palabra.

"Se trabajará para construir. Nosotros estamos abiertos a invitar a cualquier persona que se quiera unir a la ´cuarta transformación´, siempre y cuando tenga los principios básicos de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo", expuso.

Cuestionada sobre si Morena continuará en la alianza legislativa con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la "gallardía", Rodríguez Velásquez exteriorizó que atenderá la disposición del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

"Nosotros vamos a limpiar lo que se tenga que limpiar en relación a lo que haya (...) nosotros queremos que Morena gane en el 2024. Tenemos bien puesto nuestro objetivo: queremos que haya continuación en el proyecto del presidente Andrés López Obrador", remató.