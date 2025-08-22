logo pulso
Nueva ley regulará amnistías y facultades del Congreso

El Poder Ejecutivo mantendrá la atribución de otorgar indultos

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 22, 2025 03:17 p.m.
A
Nueva ley regulará amnistías y facultades del Congreso

El Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma constitucional que delimita con claridad la responsabilidad sobre las figuras de amnistía e indulto: a partir de ahora, será el Poder Legislativo quien tenga la facultad exclusiva de conceder amnistías, mientras que el Poder Ejecutivo mantendrá la atribución de otorgar indultos.

La reforma, respaldada por 23 diputadas y diputados, establece que en un plazo de 150 días hábiles deberá emitirse la ley secundaria que regule ambos mecanismos. Con ello, el Congreso podrá otorgar amnistías en delitos del fuero común, principalmente en casos con razones sociales o derivados de violaciones a derechos humanos.

La amnistía implica el perdón legal a un grupo de personas, generalmente por delitos vinculados a contextos sociales o de violaciones al debido proceso, lo que extingue la responsabilidad penal. En contraste, el indulto es individual: perdona la pena impuesta, pero no borra la existencia del delito ni la sentencia.

Uno de los casos que impulsó esta reforma fue el indulto otorgado en junio de 2024 a Sanjuana Maldonado, que se concedió sin contar con una ley reglamentaria. Esta experiencia evidenció la necesidad de establecer reglas claras para garantizar transparencia y certidumbre jurídica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con la modificación de los artículos 57 y 80 de la Constitución local, se abre un periodo de transición en el que será necesario definir los procedimientos y alcances legales de estas medidas, a fin de evitar vacíos normativos en su aplicación.

SLP

Ana Paula Vázquez

El Poder Ejecutivo mantendrá la atribución de otorgar indultos

