Objeta Interapas concesión privada de agua potable

Es necesario realizar un análisis jurídico "muy a detalle", a fin de que "dejen de existir" entes de servicios que no sea el propio gobierno, como sucede con las Aguas del Poniente, planteó José Enrique Torres López, director general del organismo intermunicipal de agua potable (Interapas).

El funcionario municipal anunció que, si bien el Interapas ya se encuentra en la valoración del supuesto, se requiere de la voluntad política y participación del Congreso del Estado y los Ayuntamientos involucrados.

En reunión con los diputados integrantes de la Comisión del Agua del Congreso, refirió que desde 1981 la responsabilidad de los servicios públicos, entre ellos el agua potable, es del municipio.

Torres López contextualizó que todo municipio, gobierno estatal y federal que ha reclamado recuperar el control del servicio, lo ha ganado en los tribunales. "Hay que revisar la documental para tomar una decisión, que, creo que estamos en el tiempo de que se tome", complementó.

"Yo estoy más sorprendido que ustedes, que exista una entidad que se llame Aguas del Poniente en San Luis Potosí, porque eso yo no lo vi en otro lado de la República donde yo he trabajado. ¿Es legal esta concesión? La verdad es que no lo sé", enfatizó.