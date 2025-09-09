logo pulso
SLP

Obras Públicas pide apoyo para no generar "tapones" de basura

Eustorgio Chávez señaló que existe un grado de responsabilidad de la ciudadanía en inundaciones

Por Rolando Morales

Septiembre 09, 2025 12:58 p.m.
A
Obras Públicas pide apoyo para no generar tapones de basura

Eustorgio Chávez Garza, titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, señaló que las principales inundaciones registradas durante las recientes precipitaciones en diversos puntos de la capital se deben principalmente al taponamiento de basura en la infraestructura hídrica.

"Pero también queremos pedirle el apoyo a la ciudadanía que tratemos de no tirar la basura, porque esto es lo que nos complica día con día cada uno de los taponamientos, por más arduo que sea el trabajo que hagamos diariamente". 

Afirmó que dentro los puntos críticos que fueron más afectados durante las lluvias que se registraron en el inicio de semana, tales como Salvador Nava a la altura de Balcones del Valle y en la prolongación Coronel Romero, fueron precisamente por la acumulación de basura en los escurrimientos. 

Si bien reconoció que esta situación no exime a las autoridades de dar pronta respuesta, mediante las constantes acciones de desazolve, reiteró que existe un grado de responsabilidad en la ciudadanía a fin de no dejar los residuos sólidos en las vía pública

Añadió que la infraestructura, en zonas como en el propio Centro Histórico y los principales barrios, se cuenta con instalaciones de más de 50 años de antigüedad, que si bien se encuentra en funcionamiento, al registrar taponamientos por material sólidos es cuando se registra esta clase de inundaciones.  

