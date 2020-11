Observaciones se solventarán, afirma presidenta de la directiva del Congreso

De existir observaciones de la ASE, se solventarán las mismas, y en caso de incurrir en alguna falta, "dejar de hacerlo", dijo Vianey Montes Colunga, diputada y presidenta de la Mesa Directiva del

Congreso del Estado.

La Auditoría Superior del Estado (ASE), informó del hallazgo de 16 situaciones irregulares que sumaron 25.4 millones de pesos en el Poder Legislativo. De ellas, hubo seis peticiones de aclaración, un pliego de observaciones y 6 solicitudes de inicio de procedimientos administrativos sancionatorios.

Después de encabezar la sesión ordinaria virtual del Pleno, sostuvo que los congresistas que visitan sus distritos, sí requieren de la colaboración del personal por honorarios -que es uno de los puntos observados por la ASE-, "ellos están cumpliendo con su trabajo, devengando un sueldo", comentó.

En entrevista, la congresista del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que está a favor de la transparencia, evitar que se "escondan" los recursos públicos y, siempre manejarse bajo el marco de la legalidad.

"Creo que están dentro de lo legal (personal por honorarios). Aquí se buscaría que no haya nepotismo, que no haya sueldos exagerados, que no se dupliquen; que no haya aviadores, gente que aparece y no aparece. Entonces hay que revisarlo y si hay alguna anomalía, que nos la hagan saber", concluyó.