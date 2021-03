Octavio Pedroza se compromete a construir presa en Tanlajás

El candidato a la gubernatura por la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán, se comprometió con habitantes del Ejido La Cebadilla del municipio de Tanlajás, a construir una presa para beneficio de la comunidad, porque se trata de una necesidad y no puede esperar meses en resolverse.

"Me comprometo a resolver el problema de la presa y comparto con ustedes su coraje, su indignación, su desesperación, porque de esa agua beben las familias de La Cebadilla. No me voy a esperar a ser gobernador, ya veré en qué palo me trepo, pero vamos a resolver ese problema de la presa", afirmó el candidato de la coalición PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, en respuesta a la petición realizada por Ignacio Fernández García, comisariado ejidal de La Cebadilla.

En Tanlajás, Domingo Rodríguez Martell, exdiputado local y federal, expresidente del PRD Estatal y exalcalde de Tanlajás, se sumó a su campaña política, porque cree en el compromiso moral del candidato de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" de no gobernar para los ricos, sino gobernar para lograr un desarrollo equilibrado y equitativo en el Estado y apoyar a las comunidades de este municipio de la Huasteca Sur.

Posteriormente, Octavio Pedroza en compañía de su esposa Gabriela Nales de Pedroza, estuvieron en la comunidad Tenexio de Axtla de Terrazas, y ahí el candidato reconoció la deuda histórica que tienen los gobiernos con las comunidades indígenas, por lo que impulsará el desarrollo económico equitativo y de infraestructura de los municipios de esta región, principalmente se comprometió con las mujeres de esta comunidad, para garantizar el cumplimiento de sus derechos, sobretodo por el hecho de que en las comunidades se presenta un alto índice de abuso, de todo tipo, hacia la mujer.

Pedroza Gaitán lamentó que los pueblos indígenas de San Luis Potosí y muchas comunidades de escasos recursos solo vean a sus políticos cuando están en campaña, cuando les interesa tomarse la foto, pero cuando llegan al poder no regresan y ni ni siquiera son capaces de contestarles el teléfono a las autoridades de las comunidades cuando llaman para pedir ayuda.

Reconoció que la Huasteca Centro-Sur no solo tiene problemas de agua, sino de conectividad carretera y de inseguridad, por eso reiteró su compromiso de la reconstrucción de los caminos secundarios.

Sobre la inseguridad, sostuvo que la Huasteca Potosina merece vivir en paz, recuperar su esplendor, ser un paraíso de gente buena, donde se pueda transitar por las carreteras, donde las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia y con igualdad de oportunidades.

En su gira por municipios de la Huasteca Sur, Octavio Pedroza se reunió con jóvenes en el municipio de Tamazunchale, a quienes les dijo que los necesita y en sus manos está la decisión de elegir el destino de San Luis Potosí el próximo 6 de junio, y los invitó a reflexionar de distinguir una expectativa de futuro o de aquella que nos ofrece incertidumbre e inexperiencia, o en el peor de los escenarios, inseguridad e intranquilidad, "así es que debemos definir si vamos a la segura por San Luis Potosí, por la Huasteca y por Tamazunchale", concluyó.

En el evento estuvieron presentes los presidentes de los partidos políticos que integran la coalición: Sonia Mendoza, de Conciencia Popular; Karla Itzel Calderón, del PRD; Salvador Reyes, del PAN; y Roberto Vega, del PRI. Además de Marcelino Rivera, candidato a la diputación federal por el distrito VII; y Baldemar Orta, candidato a la alcaldía de Tamazunchale, quienes le ofrecieron su total apoyo