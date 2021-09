Ocupación hotelera no supera el 40%

Rafael Armendáriz Blázquez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) en el estado, informó que los porcentajes de ocupación continúan en crisis y que con el anuncio de otros 15 días de semáforo naranja, solo se tiene un aforo de apenas un 40 por ciento del total.

Añadió que en la capital del estado no eleva más de 38 por ciento, mientras que en la Zona Media no levanta más del 28 por ciento, en la Zona Huasteca no sube más del 39 por ciento, en tanto que en el Altiplano no llega ni al 33 por ciento.

Aclaró que los porcentajes mencionados son en base a un aforo límite del 40 por ciento. "Es decir que si hay 100 cuartos solo te dejan rentar 40, de esta manera sigue la crisis en el sector turístico de México y obviamente de San Luis Potosí".

Mencionó que ante todo está la salud, pero que en este momento sigue la economía muy mal en general y aún así se sigue, lastimado el sector turístico como hoteles y restaurantes con porcentajes bajos de operación.

Rafael Armendáriz Blázquez indicó que espera que con la llegada de Patricia Véliz Alemán a la Secretaria de Turismo la situación mejore y que San Luis Potosí se vuelva un destino turístico por naturaleza y un referente mundial.

Para finalizar, el presidente de la AMHM comentó que, de esta manera, los porcentajes de ocupación son muy bajos lo que conlleva a que el sector se encuentre lastimado y dañado por la pandemia.