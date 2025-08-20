Oficialmente, 358 mil en Teatro del Pueblo; en la práctica, imposible

La versión oficial del Gobierno del Estado aseguró que la presentación de Don Omar en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina reunió a 358 mil personas, lo que representaría un récord histórico.

Sin embargo, de acuerdo a especialistas consultados por este medio las dimensiones reales del recinto y los criterios de seguridad internacionales muestran que esa cifra es imposible.

El Teatro del Pueblo de acuerdo a herramientas como google maps y google Earth, tiene una superficie estimada de alrededor de 19 mil metros cuadrados.

De acuerdo con especialistas consultados por este medio, en condiciones normales y al extremis ahí caben entre 40 mil y 80 mil asistentes, nunca más de 100 mil.

Don Omar en concierto FENAPO 2025

Y es que expertos en ingeniería estructural han señalado que un cálculo realista debe considerar densidades de entre dos y cuatro personas por metro cuadrado; más allá de eso, el riesgo de accidentes aumenta de manera exponencial.

El contraste con otros escenarios es evidente.

El Zócalo de la Ciudad de México, que mide unos 46 mil metros cuadrados, ha registrado conciertos multitudinarios con 150 mil personas. Y el Foro Sol, uno de los recintos más grandes y especializados para espectáculos en México, tiene capacidad oficial para 65 mil personas con gradas y pista. Aun así, el Gobierno potosino asegura que en el Teatro del Pueblo entraron más de cinco veces la capacidad del Foro Sol, en un espacio mucho más reducido.

Aunque los especialistas reconocen que el concierto de Don Omar fue, sin duda, el evento masivo más importante que ha tenido la feria, advierten que el número de 358 mil asistentes es más un recurso propagandístico que una posibilidad real frente a la capacidad física del Teatro del Pueblo.