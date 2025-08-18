logo pulso
Ofrecerá Gallardo informes en la capital y Tamazunchale

Los eventos serán entre el 22 y 25 de septiembre próximo

Por Rubén Pacheco

Agosto 18, 2025 12:08 p.m.
A
Entre el 22 y 25 de septiembre, se realizará el cuarto informe de gobierno de la administración 2021-2027, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Especificó que el 22 o el 23 de septiembre encabezará la presentación del reporte gubernamental en la capital potosina.

En tanto, complementó que el 24 o el 25 de septiembre se llevará la misma entrega de información, pero en el municipio de Tamazunchale.

A diferencia de los dos informes anteriores celebrados en los municipios de Ciudad Valles y Matehuala, este año el mandatario estatal decidió duplicar la entrega, es decir, en la capital y la municipalidad huasteca.

Gallardo Cardona aseguró que previo a presentar el reporte oficial, no contempla modificaciones o enroques de las y los integrantes del gabinete legal y ampliado.

