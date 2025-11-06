Ofrecerán 200 vacantes en Feria de Inclusión Laboral en Soledad
El Teatro y Centro Cultural 'Doroteo Arango' será sede del evento
El próximo 14 de noviembre se llevará a cabo la segunda Feria de Inclusión Laboral en el Teatro y Centro Cultural "Doroteo Arango", la cual contará con la participación de 20 empresas que ofrecerán alrededor de 200 vacantes destinadas específicamente para personas con discapacidad.
El titular del departamento de Desarrollo Económico de Soledad, Héctor Xavier Andrade Ovalle, detalló que esta es la quinta feria laboral que se organiza en la administración y la segunda enfocada en la inclusión.
Dijo que las vacantes que se ofertarán abarcan puestos operativos, administrativos y diversas áreas, de acuerdo con los perfiles que se presenten durante la jornada.
Por su parte, Alejandra García, directora operativa de la asociación civil "Juntos", resaltó que contar con empleo permite que las personas con discapacidad accedan a ingresos y puedan tomar decisiones que cierren brechas de desigualdad y discriminación.
Cabe señalar que el evento se realizará a partir de las 8:00 de la mañana y participarán empresas locales y de municipios cercanos.
