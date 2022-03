Operan escuelas sin agua en la red

En el municipio de Soledad son varias las escuelas que carecen de agua potable, debido a la zona en la que se ubican, sin embargo, el área de Educación Municipal, en coordinación con el Interapas, realizan el suministro por medio de pipas.

Así lo señaló el director del área José Juan Castro Castillo, quien dijo que el departamento lleva una relación de los planteles que no cuentan con el servicio por red. No obstante, el funcionario no dio a conocer cuántos son los planteles o las zonas a las que se abastece de agua potable por medio de las pipas.

En cambio, aseguró que existe una buena relación con el delegado del Interapas en Soledad para mitigar esa situación.

"La indicación de la alcaldesa es que nos coordináramos con Interapas y afortunadamente en esta administración hemos tenido buena respuesta, nos están apoyando para llevar pipas de agua, en las escuelas donde lamentablemente no está llegando

"No es que sea la escuela sino la zona, tenemos una relación de instituciones que les faltaba el vital líquido, y que es necesario para salvaguardar la salud y la limpieza tanto de las aulas como de los niños en su lavado de manos", dijo el funcionario municipal.

Recordó que, además, el departamento municipal realizó la desinfección de aulas en al menos 15 planteles educativos, en donde las escuelas proporcionan los insumos y por parte del municipio la contratación del personal que realiza la sanitizacion o desinfección.