Operativo en la Becene tras golpiza a un alumno

Elementos de la Guardia Civil del Estado habrían ingresado a la Escuela Normal del Estado, con aparente permiso del director para atender un altercado entre alumnos, donde se habla de un herido con un arma blanca.

Según la versión de testigos, durante los festejos del 177 aniversario, jóvenes agredieron a uno más en el interior de los baños en la reunión social del miércoles, posterior a la celebración solemne del Teatro de la Paz.

Señalan que el director Juan Manuel Guel no se mantuvo pendiente de los controles internos y, aconsecuencia, este viernes de nueva cuenta se registró un enfrentamiento en el interior del plantel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el enfrentamiento de este viernes, jóvenes golpearon a otro alumno, lo dejaron tirado y ensangrentado. Según la versión de los propios alumnos, uno de los jóvenes traía un arma blanca con la que también lo habrían herido, lo que obligó a los padres de familia a solicitar la intervención de la fuerza pública.

Las puertas, sin dejar entrar ni salir a los alumnos, ni docentes ni personal de apoyo.

No obstante, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desmintió que se haya suscitado un supuesto apuñalamiento. Además de precisar que no se realizaron detenciones.

Expuso que la Guardia Civil Estatal (GCE) atendió un reporte relacionado con un altercado entre estudiantes registrado en la casa de estudios normalista, a donde acudieron elementos de la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género para verificar la situación.

Confirmó que el incidente fue atendido mediante los protocolos internos de la institución educativa y descartó agresiones entre alumnos.

Todo derivó de un conflicto previo ocurrido al exterior del plantel, según informaron directivos de la Becene.

Por tal motivo, las madres y los padres de las familias involucradas decidieron canalizar el conflicto ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde interpusieron denuncias, en aras de deslindar responsabilidades.