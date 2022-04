Opositores no votarán este domingo

Mientras congresistas locales de oposición adelantaron que no acudirán a votar a la revocación de mandato del 10 de abril próximo, Sergio Serrano Soriano, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, criticó la manifestación del domingo, donde ciudadanos promovieron el abstencionismo, porque sostiene que el ejercicio sí fomenta la participación ciudadana.

En entrevistas por separado, Liliana Guadalupe Flores Almazán del Partido Acción Nacional (PAN) y Héctor Mauricio Ramírez Konishi, diputado independiente, pero adherido al Partido Movimiento Ciudadano (PMC), coincidieron en que no acudirán a las urnas.

La legisladora precisó que en Acción Nacional no le ha dado "línea" a la bancada de no acudir a la actividad, pero ella no acudirá porque el presidente Andrés Manuel López Obrador fue electo por un período de seis años y "estoy segura de que va a cumplir sus seis años", recalcó.

"No voy a ir, yo le voy hacer caso al doctor López-Gatell y me voy a quedar en casa ese día. No voy a fomentar un ridículo como el que se quiere hacer", ironizó Ramírez Konishi.

Entrevistado aparte, Serrano Soriano defendió que la participación en el evento del domingo próximo es muy importante para el fortalecimiento de la democracia, sobre todo porque tal modelo podrá ser replicado en San Luis Potosí con el gobernador.

Aseguró que con anterioridad Morena se ha posicionado por la realización del plebiscito y el referéndum lo cual se logró plasmar en la Constitución, a través de la aprobación de la Ley de Revocación de Mandato.

"La gente que está inconforme con Andrés Manuel López Obrador, pues ojalá ejerza su derecho a decir que no lo quiere, así como los que están a su favor, ejercer su derecho a participar", concluyó.