Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas
El alcalde señaló que dicho ajuste no corresponde a la política de sueldos en el Ayuntamiento
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que instruyó una investigación interna, luego de darse a conocer un incremento del 10 por ciento en el sueldo mensual del director general del organismo operador de agua (Interapas), al señalar que dicho ajuste no corresponde a la política salarial del Ayuntamiento.
Galindo Ceballos explicó que, de manera general, los incrementos salariales están vinculados a los autorizados para el personal del Ayuntamiento de la capital, donde el aumento más alto aprobado fue del 5 por ciento.
"Eso no puede suceder, lo digo con respeto. Si se confirma este incremento, lo estaré anunciando y desde luego estaremos tomando una medida. Simple y sencillamente no puede ser", subrayó el edil.
El alcalde añadió que ya sostuvo una reunión con el encargado de la dirección de Interapas, a quien le ordenó revisar a fondo el caso.
Galindo también indicó que continúa en la búsqueda de un perfil definitivo para la dirección general de Interapas, y precisó que el actual titular del área administrativa es un especialista en temas financieros, cuya labor está enfocada en ordenar y sanear el complejo esquema financiero del organismo.
Finalmente, reiteró que cualquier decisión sobre la permanencia o designación de un nuevo director general se tomará con base en la transparencia, la legalidad y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de Interapas.
