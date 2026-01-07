La capital ya se adaptó a fallas de El Realito
La ciudad ya tiene un esquema para enfrentarlas
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que la capital ha aprendido a operar sin el suministro de la presa El Realito, luego de que desde hace cinco días dejó de enviar agua a la ciudad, una situación que, dijo, ya no representa una novedad para la administración municipal.
El edil señaló que, pese a las constantes interrupciones del acueducto, el municipio cuenta con agua disponible a través de fuentes propias, lo que ha permitido mitigar los efectos de la falta de abastecimiento. Indicó que las fallas en el envío del líquido se deben, en muchos casos, a problemas en la infraestructura, algunos de ellos ajenos incluso al conocimiento inmediato de las autoridades locales.
Galindo Ceballos subrayó que la alcaldía ha cumplido puntualmente con los pagos establecidos en el convenio de El Realito, el cual calificó como un compromiso financiero que no puede desconocerse ni deshacerse, aun cuando el servicio no se preste de manera continua.
En ese sentido, rechazó que exista un adeudo del Ayuntamiento y sostuvo que, por el contrario, es El Realito quien mantiene una deuda con la ciudad al no entregar el volumen de agua comprometido.
El edil insistió en que San Luis ha enfrentado esta problemática durante años y reiteró que la ciudad ha tenido que adaptarse a un esquema de abasto ya no depende exclusivamente del acueducto.
