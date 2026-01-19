Otorga Sifide créditos financieros a familias

El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo (Sifide) abrió créditos con 25 por ciento de aportación a fondo perdido, con el fin de que las familias inicien la incursión en las energías limpias y adquieran paneles solares para la generación de electricidad, anunció Cristian Joaquín Sánchez, director del Instituto de Regularización y Vivienda Social del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

El programa de energías limpias para la vivienda consiste en una aportación del total de los recursos necesarios para la compra de paneles solares, recurso que se divide en 75 por ciento reconocido como deuda pagadera a 5 años y otro 25 por ciento considerado como un subsidio del propio gobierno, para familias de escasos recursos.

Dijo que se pretende con ello, que las familias generen un ahorro considerable de energía y que a su vez se sumen al compromiso con el medio ambiente y las energías limpias.

Consideró que además, se trata de un ahorro muy fuerte para la economía de las familias. El programa es adicional a un plan de mejoramiento de vivienda que se desarrolla en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), en el que incluye la reactivación del plan de reparto de tinacos para agua, recursos para el mejoramiento de techos en las diversas viviendas del Estado y la continuidad del plan para dotar de terrenos a los potosinos que así lo soliciten. Los previos les servirán para construir su casa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí