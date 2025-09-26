Otorgan perdón a conductor que lanzó a estudiante en desnivel

El conductor responsable de atropellar a una estudiante de la UASLP, en la glorieta Francisco González Bocanegra, obtuvo la libertad, luego de que los familiares de la víctima no tuvieron objeción, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El pasado 6 de septiembre la joven fue atropellada por una camioneta cuando pretendía cruzar sobre el área peatonal en la avenida Himno Nacional y la glorieta. Por el fuerte impacto fue proyectada hacia el desnivel y sufrió serias lesiones graves.

La fiscal explicó que luego del accidente, el propietario del vehículo se hizo responsable de los gastos médicos a través de la aseguradora, por lo cual, la familia de la alumna no se opuso a la excarcelación.

En entrevista, refirió que mientras la carpeta de investigación sigue indagándose por el delito de lesiones por culpa, la joven ya recuperó la conciencia luego de estar inducida en coma, y se reporta con un buen estado de salud.

"Está mucho mejor. La persona que la atropelló se hizo cargo de los gastos y ellos no tuvieron objeción en que la persona saliera en libertad", concluyó.