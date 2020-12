Oxígeno medicinal ronda los $5 mil

Al corte más reciente, el del 18 de diciembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó que los tanques portátiles de oxígeno medicinal que ofertan diversas empresas en todo el país ya superaron el costo promedio de 5 mil pesos por unidad, aunque la capacidad en litros de cada presentación es variable.

La dependencia informó también de la suspensión de actividades en seis empresas dedicadas a la comercialización de oxígeno medicinal como resultados de 31 operativos realizados en diversos estados de la República durante los días 22, 23 y 24 de diciembre.

De las empresas suspendidas, que no clausuradas, cuatro se ubican en la Ciudad de México; una en el Estado de México y otra más en Jalisco.

Las razones principales de la suspensión fueron: No acreditar documentalmente al momento de la visita la variación que han tenido los costos de la recarga de oxígeno y/o venta de tanques de oxígeno de los meses de enero a noviembre del 2020; no informar precios de recarga de cilindros, y no informar términos y condiciones para facturación al consumidor.

Hasta el momento, no hay datos de empresas potosinas que hayan sido sancionadas aquí en el estado por la Procuraduría.

Respecto a los costos del tanque portátil de oxígeno medicinal, la Profeco informó en su sección virtual "Quién es Quién en los Precios" sobre los costos que ofrecen siete empresas o plataformas, aunque aclara que la capacidad del tanque es variable: Claro Shop, 4 mil 269 pesos; Galen Medical, 2 mil 421 pesos; Infra Médica, 12 mil 646 pesos; Ingeniería de Aplicaciones Biomédicas, 4 mil 400 pesos; Medical Center, 3 mil 990 pesos; Mercado Libre, 3 mil 914 pesos, y Moverte Nos Mueve, 4 mil 999 pesos.

El promedio de estos precios es de 5 mil 234 pesos.