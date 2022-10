Padre de familia, obtiene amparo contra un colegio

Padre de familia denunció que su hijo de seis años fue violentado emocional y psicológicamente por la directora de primaria en reiteradas ocasiones, el afectado asegura que desde el inicio del año escolar, su hijo regresaba raro después de acudir al colegio y presentaba baja autoestima.

Además, directivos del colegio Bosquet, sin explicación alguna, apenas arrancado el ciclo, decidieron recortarle su horario escolar una hora, es decir de salir a las 14:00 horas saldría a las 13:00. En casa el niño refirió que la directora se lo llevaba a la dirección y lo ponía a trabajar solo y separado de sus demás compañeros, además de dejarlo sin recreo.

Posteriormente y con conocimiento de la directora general, no sólo no cesaron los malos tratos, si no que aumentaron al grado de suspender al niño, por lo que el padre acudió a la justicia federal, máxime porque al niño ya le daba pánico pensar en la escuela.

Lamenta mucho que en la actualidad operen instituciones con falta de preparación con perspectivas de inclusión para todo tipo de niños, y la manera de ensañarse con un indefenso de 6 años, es totalmente aberrante e inhumano, máxime viniendo de un centro educativo

Aduce el padre que llegará hasta las últimas consecuencias, porque hay muchos padres que se callan los malos tratos y el poco profesionalismo con el que se conducen algunos institutos públicos y privados, y acudirá a todas las instancias legales para que prevalezca el interés superior del menor.