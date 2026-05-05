Padre de víctima del Rich exige justicia

A casi dos años del accidente mortal, Ramón Infante, padre de un joven fallecido en el Rich, llamó a no politizar el caso porque se ha querido lanzar jiribilla cuando el asunto principal es la sanción a los servidores públicos.

Dijo que por lo pronto la alcaldía de la capital ya sancionó a sus funcionarios y dos del gobierno del estado "se enfermaron y ahora sólo falta que se enferme la persona de Coepris, pero no queremos que se enfermen sino que se les sancione".

Sostuvo que los padres de familia únicamente piden justicia y sanciones con conforme a la ley a los funcionarios municipales de la capital y a los del gobierno del estado "que siguen protegidos desde la Secretaría General".

Recordó que en el caso del gobierno estatal, los titulares de la Dirección de Gobernación y de la Dirección de Protección Civil del Estado fueron separados de su encargo bajo el argumento de que se encuentran enfermos, pero ahora falta que por la misma causa, el gobierno separe a la persona que encabeza la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), "pero no han sido sancionados por su responsabilidad los funcionarios, ni municipales ni estatales".

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Dijo que hace algunos días se encontró con un tema incómodo, porque una persona que no tiene nada qué ver con el incidente que ocurrió hace casi dos años, trató de interrumpir un evento en el que Enrique Galindo Ceballos se reunía con gente de Matehuala. Consideró que si bien hay cosas qué observar a las autoridades, lo cierto es que los comentarios al presidente municipal se realizaron al calor de un evento público desarrollado fuera del horario laboral del presidente municipal, en el que probablemente hay un matiz político que no tiene nada qué hacer en el proceso que se sigue.