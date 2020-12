Padres de familia, inconformes con cambio de administración de la atención del Centro Autista

El cambio de administración de la atención del Centro Autista al Instituto Temazcalli, no es razonable porque no se tomó en cuenta la opinión y necesidades de los tutores, dijeron madres de niños autistas en reunión con diputados en el salón de Plenos del Congreso del Estado.

Criticaron que hasta antes de la modificación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los niños recibían un servicio de calidad, pero ahora ya no es así, porque se modifican terapias sin una explicación al respecto.

"A mí me pegó mucho lo del DIF, porque mis hijos han crecido ahí. Yo no tengo nada en contra del Temazcalli, muy probablemente su visión y misión no tiene que ver con el autismo", comentó una de las madres.

En su intervención, Catalina Torres, secretaria general de la Fundación "Gilberto Rincón Gallardo" en San Luis Potosí, recordó los pronunciamientos y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en materia de la participación de las personas con discapacidad en la aplicación de políticas públicas.

Por su parte, Martha Barajas García, diputada del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí (PNASLP), precisó que por los criterios de la SCJN, existen iniciativas sobre las personas con discapacidad que todavía no se han dictaminado, porque deben elaborarse consultas con ese sector de la población.

A su vez, Marite Hernández Correa, diputada de Morena y Pedro César Carrizales Becerra, legislador sin partido, leyeron los puntos de acuerdo que promovieron, los cuales se dirigieron al Gobierno del Estado, a fin de atender a los padres y madres de los infantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).