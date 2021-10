PAN interpone punto de acuerdo sobre división de poderes

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso un punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión rechace las "amenazas" emitidas por el Presidente de la República, quien adelantó que exhibirá a las y los diputados que voten contra la Reforma Eléctrica; también exigen que haya un exhorto al ejecutivo a respetar la división de poderes.

"Ha surgido la Iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 1 de octubre en esta Cámara de Diputados, y respecto a la cual, el presidente de la República ha amenazado con exhibir a los legisladores que no la aprueben. El presidente debe saber que las decisiones del Poder Legislativo son públicas; la deliberación y votación es pública, no hay nada que se esconda, no hay decisiones en lo oscurito", establece la propuesta.

El punto de acuerdo, publicado en la gaceta parlamentaria de este jueves, sostiene que dichas expresiones pretenden generar coacción, sujeción o sometimiento de los miembros del Poder Legislativo.

Los panistas expusieron que a partir de 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, el Poder Legislativo se ha caracterizado por tener una bancada mayoritaria de personas a las que se les ordena aprobar lo que llega por parte del Ejecutivo; "el presidente les ordena y ellos cumplen esas órdenes. Es una mayoría irreflexiva, con lealtad ciega y sordomuda, acrítica. Es el brazo legislativo del partido oficial".

El presidente López Obrador dijo que no "hay para dónde hacerse" con la reforma eléctrica

Agregaron que el presidente "amedrenta" a los miembros de un poder que tienen opiniones diferentes a las suyas, y advirtieron que señalar las decisiones de los integrantes de otro poder, simplemente por no apoyar sus propuestas, "muestra el rostro de un régimen autoritario, antidemocrático, que no respeta la división de poderes, que reprime las libertades y reduce la política al criterio de un solo hombre".

"Acción Nacional rechaza y condena las amenazas que desde el Ejecutivo se vierten sobre los integrantes del Poder Legislativo, por ello, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifiesta su rechazo ante las expresiones emitidas por el presidente de la República que pretenden generar coacción, sujeción o sometimiento de los miembros del Poder Legislativo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a respetar la independencia de los Poderes de la Unión, en particular al Poder Legislativo, así como la libertad de cada legislador para tomar decisiones y a que cese en sus actos de reconvención hacia ellos", concluye el documento.