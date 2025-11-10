logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Fotogalería

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

PAN rechaza endeudamiento y acusa a Morena de "irresponsabilidad”

Verónica Rodríguez calificó de irresponsable la iniciativa morenista

Por Samuel Moreno

Noviembre 10, 2025 01:47 p.m.
A
PAN rechaza endeudamiento y acusa a Morena de irresponsabilidad”

El Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí rechazó tajantemente la propuesta de un diputado de Morena para autorizar un crédito por hasta 7 mil millones de pesos al Gobierno del Estado, al considerar que representa un acto de “incongruencia e irresponsabilidad” política y financiera.

La senadora Verónica Rodríguez Hernández, presidenta estatal del PAN, cuestionó la falta de análisis y transparencia en la iniciativa morenista, que finalmente no prosperó ni dentro de su propio grupo parlamentario.

“Ellos hablan de austeridad republicana, pero pretendían endeudar a San Luis Potosí sin una planeación previa. Esta propuesta, que su propio partido terminó desechando, exhibe el verdadero desorden interno de Morena”, señaló.

Rodríguez Hernández sostuvo que su partido no respaldará ningún endeudamiento mientras no exista una gestión eficiente de los recursos públicos.
Destacó que, con una adecuada recaudación y disciplina administrativa, es posible sostener los servicios sin recurrir a créditos.

“La capital potosina es un ejemplo de que se puede administrar bien sin hipotecar el futuro de las y los potosinos”, enfatizó.

La legisladora también criticó la falta de planeación tanto en el gobierno federal como en los estados gobernados por Morena, a los que acusó de aplicar un gasto público desordenado.
“Si desde lo federal no hay control, los estados y municipios terminan pagando las consecuencias. Lo que hoy vemos es el reflejo de una mala administración que comienza desde arriba”, apuntó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, Rodríguez Hernández aseguró que Acción Nacional se mantendrá como un contrapeso responsable ante cualquier intento de manejo irregular del presupuesto.
“El dinero de las y los potosinos no puede ser botín político. En el PAN no avalaremos endeudamientos injustificados ni ocurrencias financieras del cártel de Morena”, concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Recuento | Liberan Glorieta del Real Inn; Conagua interviene
Recuento | Liberan Glorieta del Real Inn; Conagua interviene

Recuento | Liberan Glorieta del Real Inn; Conagua interviene

SLP

Rolando Morales

Tras el retiro del bloqueo, autoridades federales y estatales acordaron medidas para asegurar el abasto de agua

Arreola admite error… y se atrinchera: “no era deuda, era financiamiento con Banobras”
Arreola admite error… y se atrinchera: “no era deuda, era financiamiento con Banobras”

Arreola admite error… y se atrinchera: “no era deuda, era financiamiento con Banobras”

SLP

Daniel Ortiz Rmz

El diputado de Morena aceptó fallas en la socialización, pero negó que buscara endeudar al estado

Tercer implicado en violación de alumna de la UASLP también busca amparo
Tercer implicado en violación de alumna de la UASLP también busca amparo

Tercer implicado en violación de alumna de la UASLP también busca amparo

SLP

Rubén Pacheco

La Fiscalía confía en que el Juzgado de Distrito niegue la suspensión y pueda ejecutarse la orden de aprehensión.

PAN rechaza endeudamiento y acusa a Morena de irresponsabilidad”
PAN rechaza endeudamiento y acusa a Morena de irresponsabilidad”

PAN rechaza endeudamiento y acusa a Morena de "irresponsabilidad”

SLP

Samuel Moreno

Verónica Rodríguez calificó de irresponsable la iniciativa morenista