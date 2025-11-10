PAN rechaza endeudamiento y acusa a Morena de "irresponsabilidad”

El Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí rechazó tajantemente la propuesta de un diputado de Morena para autorizar un crédito por hasta 7 mil millones de pesos al Gobierno del Estado, al considerar que representa un acto de “incongruencia e irresponsabilidad” política y financiera.

La senadora Verónica Rodríguez Hernández, presidenta estatal del PAN, cuestionó la falta de análisis y transparencia en la iniciativa morenista, que finalmente no prosperó ni dentro de su propio grupo parlamentario.



“Ellos hablan de austeridad republicana, pero pretendían endeudar a San Luis Potosí sin una planeación previa. Esta propuesta, que su propio partido terminó desechando, exhibe el verdadero desorden interno de Morena”, señaló.

Rodríguez Hernández sostuvo que su partido no respaldará ningún endeudamiento mientras no exista una gestión eficiente de los recursos públicos.

Destacó que, con una adecuada recaudación y disciplina administrativa, es posible sostener los servicios sin recurrir a créditos.



“La capital potosina es un ejemplo de que se puede administrar bien sin hipotecar el futuro de las y los potosinos”, enfatizó.

La legisladora también criticó la falta de planeación tanto en el gobierno federal como en los estados gobernados por Morena, a los que acusó de aplicar un gasto público desordenado.

“Si desde lo federal no hay control, los estados y municipios terminan pagando las consecuencias. Lo que hoy vemos es el reflejo de una mala administración que comienza desde arriba”, apuntó.

Finalmente, Rodríguez Hernández aseguró que Acción Nacional se mantendrá como un contrapeso responsable ante cualquier intento de manejo irregular del presupuesto.

“El dinero de las y los potosinos no puede ser botín político. En el PAN no avalaremos endeudamientos injustificados ni ocurrencias financieras del cártel de Morena”, concluyó.