Pandemia "hunde" venta de calaveritas

Vendedores de dulces típicos coincidieron en que luego de la suspensión de los festejos de Día de Muertos en San Luis Potosí, debido al incremento de casos por la pandemia de COVID-19, se vieron obligados a adquirir una cantidad menor de mercancías para la venta en comparación de años pasados para evitar la merma.

El comerciante Pedro Torres, cuyo establecimiento se encuentra ubicado en el interior del Mercado Hidalgo, comentó que este año únicamente adquirió un 15 por ciento de mercancía a comparación del año pasado y teme que sus ventas no superen si quiera el 8 por ciento. Agregó que las pocas ventas que ha tenido son de los escasos turistas que pasan por el lugar y tienen interés de conocer esos productos.

Daniela Morales, locataria del Mercado República señaló que la suspensión del festejo les ha traído como consecuencia ventas de apenas un 30 por ciento, además de que no pidió la misma cantidad de mercancía que en años anteriores, pues no se tuvo la certidumbre. Consideró que los adultos mayores que son quienes tienen más arraigadas las tradiciones no pueden acudir a realizar compras para el montaje de sus altares y los escolares no tienen actividades como los concursos de estas ofrendas.

Agregó que otros establecimientos como pequeños comercios, restaurantes e incluso antros también han dejado de lado el comprar dulces de calaverita para adornar sus espacios ya que no les es redituable el gasto.

Los precios de los tradicionales dulces de calaverita de azúcar, chocolate, amaranto y jalea varían según su tamaño, la complejidad de su elaboración y del costo de los ingredientes, van desde 2.50 pesos las más pequeñas hasta 90 pesos las de mayor tamaño.