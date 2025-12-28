logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Fotogalería

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Panistas se dicen excluidos para las reformas electorales

Plantean que Morena acapara la toma de decisiones, respecto a la eliminacion de diputaciones y senadurias plurinominales

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Panistas se dicen excluidos para las reformas electorales

La senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, acusó a Morena de excluir a la oposición del análisis de la reforma electoral federal, que plantea la posible desaparición de las diputaciones y senadurías plurinominales, así como de los organismos públicos locales electorales (Oples). Señaló que el proceso se ha llevado sin mesas de diálogo ni un parlamento abierto que permita la participación de quienes deben legislar y de la ciudadanía.

De acuerdo con la legisladora, el proceso ha avanzado únicamente con personas cercanas a la presidenta de la República, lo que dijo, contradice el discurso oficial de apertura y participación. Advirtió que aprobar una reforma como esta, sin discusión amplia limita la posibilidad de construir consensos y debilita la deliberación legislativa.

Rodríguez Hernández planteó que Acción Nacional se pronuncia por fortalecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y mantener la colaboración con los organismos electorales locales. Alertó que concentrar en una sola instancia nacional la organización y ejecución de las elecciones podría rebasar su capacidad operativa y afectar la transparencia y vigilancia de los comicios.

Sobre la figura de los legisladores plurinominales, señaló que el tema debe analizarse con claridad sobre el modelo que se pretende implementar. Explicó que el PAN no descarta discutir alternativas como los segundos mejores votados, siempre que la reforma se someta a debate público y no se apruebe de manera unilateral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante 2025, la eliminación de los legisladores plurinominales se ha mantenido como uno de los ejes de la agenda legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien retomó la iniciativa enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, al cierre de diciembre de 2025, no existe una reforma aprobada, ya que cualquier cambio de este tipo requiere una modificación constitucional que aún debe completar su proceso legislativo y la homologación en los estados.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Participación vecinal impulsa casi 140 obras en la capital, afirma alcalde
    Participación vecinal impulsa casi 140 obras en la capital, afirma alcalde

    Participación vecinal impulsa casi 140 obras en la capital, afirma alcalde

    SLP

    Redacción

    Vialidades, agua, drenaje y alumbrado, apoyadas por la gestión vecinal.

    Morena no contempla alianzas con el PAN: Arreola
    Morena no contempla alianzas con el PAN: Arreola

    Morena no contempla alianzas con el PAN: Arreola

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El diputado consideró que sus posturas políticas son incompatibles

    Fin de prácticas irregulares en PC ha molestado a gestores: EGC
    Fin de prácticas irregulares en PC ha molestado a gestores: EGC

    Fin de prácticas irregulares en PC ha molestado a gestores: EGC

    SLP

    Rolando Morales

    Aplazan iniciativa para prohibir la venta de pirotecnia
    Aplazan iniciativa para prohibir la venta de pirotecnia

    Aplazan iniciativa para prohibir la venta de pirotecnia

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Esto, pese a que el tema ha sido planteado de manera recurrente