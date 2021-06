Papelerías, sin alza en ventas pese a regreso a clases

Aunque desde esta semana mil 400 escuelas retornaron a las aulas de forma presencial luego de permanecer con educación en línea desde hace 15 meses, las papelerías y comercios dedicados a la venta de artículos escolares en el Centro Histórico no han registrado un incremento en sus ventas.

La presidenta de la asociación Nuestro Centro, Amparo Rosillo, explicó que la actividad comercial se mantiene igual que antes de que los alumnos regresaran a las escuelas, la venta de materiales es al día, conforme a lo que las y los estudiantes van requiriendo.

Sin embargo, anticipó que están a la expectativa de que las graduaciones puedan significar un crecimiento en la afluencia en el primer cuadro de la ciudad, así como en las ventas de artículos en particular para esta celebración como vestidos, ropa formal, calzado y también joyería, flores y presentes que en muchas ocasiones se obsequian a los estudiantes que concluyen una etapa de educación.

"Lo que sí puede repuntar las ventas en próximas semanas es el tema de las graduaciones, porque eso implica que se compren cosas como el vestido, calzado y eleva además en gran medida la afluencia en el centro, y por consiguiente, en las tiendas", añadió.

La dirigente recordó que el año pasado miles de estudiantes no pudieron tener su ceremonia como tradicionalmente se hace, por lo que con el avance de la vacunación y la permanencia del estado en semáforo verde existe confianza en que estos eventos puedan desarrollarse de forma cuidadosa.