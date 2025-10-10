logo pulso
SLP

Pareja igualitaria registra a bebé por primera vez en Soledad

El Registro Civil destacó que el municipio respeta y garantiza los derechos de todos

Por Flor Martínez

Octubre 10, 2025 02:25 p.m.
Foto: Flor Martínez/Pulso

Foto: Flor Martínez/Pulso

Por primera vez, en la Oficialía Primera del Registro Civil de Soledad de Graciano Sánchez, una pareja del mismo sexo realizó el trámite de registro de nacimiento de su hijo sin necesidad de recurrir a un amparo.

Se trata de Ingrid Altamirano y Lizbeth Contreras, madres del pequeño Máximo Alessandro, quienes expresaron su alegría y agradecimiento por la apertura y atención recibida en esta dependencia municipal.

Las madres destacaron que el trámite se realizó como cualquier otro registro, sin contratiempos y presentando únicamente la documentación requerida como cualquier otra pareja heterosexual.

Exhortaron a más parejas igualitarias a acudir a esta u otras oficialías del municipio, donde aseguraron se respetan y garantizan sus derechos.

Por su parte, Lizbeth Contreras agradeció las facilidades brindadas, señalando que contar con la documentación completa permitirá que su hijo no enfrente dificultades legales en el futuro.

La titular de la Oficialía Primera del Registro Civil, Juana María Morquecho, subrayó que Soledad de Graciano Sánchez se ha convertido en punta de lanza en diversos temas de inclusión, entre ellos el registro de menores hijos de parejas del mismo sexo.

Añadió que con este precedente se espera que, en los 58 municipios del estado, las parejas igualitarias puedan realizar este trámite de manera libre y sin obstáculos.

