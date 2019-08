Parquímetros "roban" tiempo

Los dispositivos para el cobro de estacionamiento ubicados en los alrededores del mercado Tangamanga provocaron molestia y gastos extras a ciudadanos que al pagar una hora de tiempo de estacionamiento, recibían sólo media hora en el ticket.

De acuerdo a usuarios, el desfase en los aparatos contribuye a que los encargados de colocar las arañas infraccionen a usuarios de forma injustificada.

"Yo le puse una hora de estacionamiento y no me fijé la hora que me dio en mi ticket, dejé mi vehículo, me retiré a hacer algunas cosas y afortunadamente al llegar no tenía la araña pero me percaté que el tiempo por el que pagué no correspondía a la hora marcada en mi ticket, esto me descontroló un poco", señaló Sara quien acudió al primer cuadro de la ciudad a realizar unas compras.

Sergio quien también se estacionó en la zona, detectó la hora del parquímetro diferente a la que tenía en su reloj, situación que atribuyó a un mal funcionamiento del aparato.

Ambos ciudadanos, solicitaron al área encargada del mantenimiento de los parquímetros, dar atención a las quejas y repararlos para evitar que los ciudadanos puedan ser amonestados por la autoridad de manera injustificada.