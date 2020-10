Partidos entregarán método de selección de candidatos: Ceepac

La precampaña para la gubernatura inicia del 8 de noviembre próximo al 8 de enero de 2021. Ante ello, los institutos políticos deben entregar en los próximos días su método de selección, precisó Laura Elena Fonseca Leal, consejera presidenta de la Comisión Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

Según el acuerdo del Consejo General del Ceepac sobre el calendario para el proceso electoral 2020-2021, establece que los registros de candidatos para la gubernatura será del 16 al 22 de febrero de 2021; a diputaciones de mayoría relativa del 17 al 23 de febrero de 2021; ayuntamientos y diputaciones de representación proporcional del 22 al 28 de febrero de 2021.

Dijo que mientras partidos o actores políticos no hagan un llamado expreso para votar por alguien en particular, no se considera un acto anticipado de campaña,

Contextualizó que las leyes electorales estatal y federal tienen perfectamente definido dicho concepto, consistente en solicitar de forma expresa el voto, lo cual solo puede hacer durante las precampañas y campañas.