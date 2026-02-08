Partidos podrán recibir recursos privados: Ceepac

A lo largo de todo 2026, los partidos políticos en San Luis Potosí podrán recibir aportaciones de simpatizantes sin que éstas se limiten a periodos electorales, siempre que respeten los topes establecidos por la autoridad electoral local, de acuerdo con el acuerdo aprobado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

El órgano electoral fijó en 5 millones 844 mil 772 pesos el monto máximo que cada partido podrá captar por concepto de aportaciones de simpatizantes durante el ejercicio fiscal, cifra calculada a partir del 20 por ciento del tope de gastos de la elección de gubernatura, que se mantiene como referencia en 29.2 millones de pesos.

De manera adicional, el Ceepac estableció un límite individual anual para este tipo de aportaciones, el cual no podrá exceder los 146 mil 119 pesos por persona, con el objetivo de evitar concentraciones desproporcionadas de recursos privados y garantizar condiciones de equidad entre los institutos políticos.

El acuerdo también delimita las aportaciones provenientes de militantes, cuyo tope global para cada partido fue fijado en 16 millones 581 mil 186 pesos, equivalente al 10 por ciento del financiamiento público estatal asignado para actividades ordinarias permanentes en 2026, que asciende a 165.8 millones de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La autoridad electoral subrayó que, aun con estas modalidades de financiamiento privado, la suma total de recursos obtenidos por los partidos —incluido el autofinanciamiento— no podrá superar el financiamiento público, reiterando el principio constitucional de prevalencia de recursos del erario y dejando en claro los márgenes financieros bajo los cuales operarán los institutos políticos durante el presente año.