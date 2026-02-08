logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Partidos podrán recibir recursos privados: Ceepac

Sin embargo, no deberán exceder los montos fijados por la autoridad electoral

Por Samuel Moreno

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Partidos podrán recibir recursos privados: Ceepac

A lo largo de todo 2026, los partidos políticos en San Luis Potosí podrán recibir aportaciones de simpatizantes sin que éstas se limiten a periodos electorales, siempre que respeten los topes establecidos por la autoridad electoral local, de acuerdo con el acuerdo aprobado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

El órgano electoral fijó en 5 millones 844 mil 772 pesos el monto máximo que cada partido podrá captar por concepto de aportaciones de simpatizantes durante el ejercicio fiscal, cifra calculada a partir del 20 por ciento del tope de gastos de la elección de gubernatura, que se mantiene como referencia en 29.2 millones de pesos.

De manera adicional, el Ceepac estableció un límite individual anual para este tipo de aportaciones, el cual no podrá exceder los 146 mil 119 pesos por persona, con el objetivo de evitar concentraciones desproporcionadas de recursos privados y garantizar condiciones de equidad entre los institutos políticos.

El acuerdo también delimita las aportaciones provenientes de militantes, cuyo tope global para cada partido fue fijado en 16 millones 581 mil 186 pesos, equivalente al 10 por ciento del financiamiento público estatal asignado para actividades ordinarias permanentes en 2026, que asciende a 165.8 millones de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La autoridad electoral subrayó que, aun con estas modalidades de financiamiento privado, la suma total de recursos obtenidos por los partidos —incluido el autofinanciamiento— no podrá superar el financiamiento público, reiterando el principio constitucional de prevalencia de recursos del erario y dejando en claro los márgenes financieros bajo los cuales operarán los institutos políticos durante el presente año.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Inaugura Sheinbaum la Universidad Rosario Castellanos en SLP
    Inaugura Sheinbaum la Universidad Rosario Castellanos en SLP

    Inaugura Sheinbaum la Universidad "Rosario Castellanos" en SLP

    SLP

    Redacción

    Se trata de la primera etapa de la institución que ofrece carreras innovadoras y gratuitas

    Incumplen 29 alcaldías con sistema de atención a infancias
    Incumplen 29 alcaldías con sistema de atención a infancias

    Incumplen 29 alcaldías con sistema de atención a infancias

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Falta de instalación de un Simpinna deja a los municipios sin marco claro para actuar ante casos de violencia y otros

    Logra Conagua acuerdo para ducto en Escalerillas
    Logra Conagua acuerdo para ducto en Escalerillas

    Logra Conagua acuerdo para ducto en Escalerillas

    SLP

    Rubén Pacheco

    Trasvasará el agua de la presa El Peaje a la planta de Los Filtros

    Analiza Congreso una auditoría especial a la UASLP
    Analiza Congreso una auditoría especial a la UASLP

    Analiza Congreso una auditoría especial a la UASLP

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Esto, ante la negativa de la institución a someterse a procesos de fiscalización local