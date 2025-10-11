Gozarán partidos políticos de 174 mdp en 2026

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó un presupuesto de 174 millones 215 mil 596.28 pesos para el financiamiento público de los partidos políticos en San Luis Potosí, mismo que gozarán durante 2026.

El monto se distribuirá en cuatro conceptos: 165 millones 811 mil 863 pesos para actividades ordinarias; 4 millones 974 mil 355 pesos para actividades específicas; 3 millones 316 mil 237 pesos para franquicias postales y telegráficas y 113 mil 114 pesos como financiamiento adicional a partidos locales en proceso electoral.

De acuerdo con el Ceepac, el 30 por ciento de los recursos se repartirá de manera equitativa entre los partidos registrados, mientras que el 70 por ciento restante se asignará según el porcentaje de votos que cada uno obtuvo en la elección de diputaciones más reciente.

El organismo también planteó la necesidad de una ampliación presupuestal de 57 millones 36 mil 104.38 pesos para el próximo ejercicio fiscal. Con ese recurso se pretende cubrir pasivos contingentes y un adeudo con el Instituto Nacional Electoral (INE) derivado del convenio de colaboración para las elecciones extraordinarias del Poder Judicial.

De esa cantidad, 40 millones 606 mil 653 pesos serían para atender posibles pasivos laborales ante la eventual desaparición de los organismos públicos locales electorales, y 16 millones 429 mil 450 pesos, para liquidar compromisos con el INE que no pudieron cubrirse durante 2025 por falta de presupuesto.

El Consejo aprobó por unanimidad su proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, que asciende a 233 millones 552 mil 222 pesos, durante una sesión ordinaria virtual del Consejo General.

Del total aprobado, 97.9 millones se destinarán al gasto ordinario del organismo, mientras que 77.9 millones corresponden al inicio del proceso electoral 2026-2027. Además, se incluyeron 662 mil pesos para proyectos transversales, 40.6 millones para pasivos contingentes y 16.4 millones derivados de un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE).