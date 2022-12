PC: incendios en dos casas fueron intencionales

Durante esta semana, la dirección de Protección Civil Municipal brindó apoyo a dos casas habitación que se incendiaron presuntamente de manera intencional, informó el director del departamento municipal Martín Bravo Galicia.

De acuerdo con el funcionario en uno de los casos el fuego fue provocado a causa de un conflicto entre jóvenes y el otro lo atribuyó a un pleito familiar.

El primero de ellos se suscitó en la colonia Praderas del Maurel, y el segundo en Valle de Cactus, aunque no pusieron en riesgo la vida de alguna persona, no obstante, lamentó que haya gente que sea capaz de provocar un siniestro de esta índole, pues no solo afecta al inmueble, sino que puede salirse de control e incluso afectar a terceros.

“Nos refieren que fueron provocados, se estima que se haya consumido un 70 por ciento en una de las casas, la sala no se quemó totalmente, lo menos que fue afectado fue la parte de abajo”, dijo.