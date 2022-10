Pedroza dice estar listo para contender a las elecciones del 2024 si al PAN "se le ofrece"

Aunque todavía no define qué candidatura buscará, César Octavio Pedroza Gaitán, excandidato a la gubernatura del estado por el Partido Acción Nacional (PAN) reconoció que desea participar en el proceso electoral 2024.

Dijo que tiene la disposición de buscar obtener un espacio, "si y solo si" realmente está en el ánimo de militancia blanquiazul y sobre todo, del electorado potosino, que es un elemento fundamental.

Pedroza Gaitán declaró que está animado por formar parte del ejercicio democrático, porque se "crece" ante el "castigo", y la derrota ante José Ricardo Gallardo Cardona en las elecciones del 2021, le trajo enseñanzas, experiencias, aprendizajes y un ánimo redoblado de "querer hacer cosas bien por San Luis".

Evaluó que aún tiene capacidad, equipo y personas que confían en su trayectoria, por ende, estará en la "línea de arranque" por si al partido "se le ofrece". "No lo sé (a qué candidatura). Hay una gama de oportunidades. Donde yo pueda ser verdaderamente útil a mi estado, a mi municipio y desde luego también, en el terreno legislativo".

"Sí es mi propósito y lo debo de decir claro. Yo no me ando con los ambages que se usan de ´déjame ver´ y ´si los tiempos (me lo permiten)´. Yo digo sí me interesa, sí tengo la disposición de hacerlo".