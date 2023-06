Peligro constante, la avenida CFE intransitable

Provocando caos, tráfico en sentido contrario, anarquía vial, enormes baches invisibles con la lluvia, lodazal y una superficie de rodamiento que ya desapareció, ha hartado ya a trabajadores, empresarios, y proveedores industriales, quienes se han visto ignorados ante la petición de arreglar las vialidades más importantes de la Zona Industrial, en específico Ave. CFE.

Este viernes se vivió con impotencia cómo un contenedor de un tráiler se desplomó cuando las llantas no pudieron sortear los agujeros peligrosos de la Av. Comisión Federal de Electricidad. En este caso fue materia prima la que se vio sacrificada, sin tener saldo de alguna víctima, pero pasan los días y la condición intransitable de la Avenida CFE provoca condiciones de riesgo laboral y de tránsito por causas que no son imputables a las empresas, sino al sector público, haciendo que incurran en gastos extraordinarios como, en esta ocasión, el alquiler de 2 grúas.

Empresarios y trabajadores confirman que dicho accidente es la gota que derrama el vaso de una serie de incidentes que han venido ocurriendo y empeorando en los últimos años debido a la condición intransitable de las vialidades, no sólo por una calle desecha y llena de baches, sino por todas las consecuencias: accidentes automovilísticos, ponchaduras de llantas, mayor inseguridad en cuanto oscurece, imposibilidad de evacuar la zona, más tráfico, impedimento para el acceso de ambulancias o bomberos, retrasos en los tiempos de entregas y de accesos a los trabajadores, etc.

“Imagínense que el accidentado de este viernes hubiera sido un camión de empleados, o que esa carga hubiera caído encima de un vehículo o de alguien caminando” – comentan peatones que a diario transitan por este cruce sobre Av. CFE casi colindante con Eje 140.

Se promueve al Estado como un atractivo de inversión industrial, pero no se cuenta con la infraestructura que se ofrece o promete desde hace ya algunos años y no parece interesar poner arreglo a esto que es la industria ya existente y que equivale a la fuente económica más importante de San Luis Potosí, parece no importar los riesgos de toda índole que esta vialidad puede provocar de seguir así.

Son accidentes como estos que no solo repercuten en daños materiales, sino económicos, ya que además de no permitir llegar a los materiales a tiempo, pueden incluso ocasionar el paro de una línea de producción.