logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pensiones de policías, no impactarán en presupuesto de ayuntamientos: Badillo

Por Samuel Moreno

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Pensiones de policías, no impactarán en presupuesto de ayuntamientos: Badillo

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, aclaró que la iniciativa de retiro digno para policías municipales, no genera un impacto presupuestal directo, ya que cada ayuntamiento, cuenta con autonomía financiera para implementar el esquema.

Badillo Moreno explicó que, según el análisis del dictamen, no se prevé un gasto adicional, ya que los ayuntamientos deberán gestionar por sí mismos, los recursos necesarios y se espera que ya estén considerando, cómo implementarlo dentro de sus presupuestos.

El legislador morenista destacó, que las comisiones revisaron a fondo la propuesta y no encontraron contradicciones legales ni constitucionales. Indicó que la ley se está construyendo con base en el derecho vigente y que se solicitará a los ayuntamientos, apoyar en la implementación de los sistemas de retiro para fortalecer a las corporaciones de seguridad.

Asimismo, señaló que los municipios tendrán la posibilidad de acercarse al sector público para implementar los esquemas de pensiones, respetando su autonomía dentro del federalismo mexicano y tomando las decisiones más adecuadas según sus capacidades y circunstancias locales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la viabilidad financiera, Badillo Moreno indicó que los ayuntamientos, contarán con tiempo suficiente para analizar mecanismos y convenios, incluso, con apoyo de recursos federales, para financiar los sistemas de retiro sin afectar otras áreas de su presupuesto.

Finalmente, recordó que algunos municipios, ya aplican esquemas similares y que con la nueva ley será obligatorio para todos los ayuntamientos implementarlo, garantizando así la operatividad y sostenibilidad del programa de retiro digno para policías.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pensiones de policías, no impactarán en presupuesto de ayuntamientos: Badillo
Pensiones de policías, no impactarán en presupuesto de ayuntamientos: Badillo

Pensiones de policías, no impactarán en presupuesto de ayuntamientos: Badillo

SLP

Samuel Moreno

“Es MC, el partido de las dos mentiras”
“Es MC, el partido de las dos mentiras”

“Es MC, el partido de las dos mentiras”

SLP

Samuel Moreno

La SSPC atiende crisis mentales
La SSPC atiende crisis mentales

La SSPC atiende crisis mentales

SLP

Rolando Morales

Se duplica la demanda de actas de nacimiento
Se duplica la demanda de actas de nacimiento

Se duplica la demanda de actas de nacimiento

SLP

Flor Martínez