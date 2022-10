Perro callejero muerde a Galindo durante el Domingo de Pilas

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, lamentó que persista una gran presencia de perros callejeros en la ciudad, pues advirtió que actualmente hay alrededor de 300 mil canes en esta situación y representan un problema de salud pública, por lo cual pidió a la ciudadanía a ser solidarios y hacerse responsables colectivamente de los perros que habitan en sus colonias.

El señalamiento del alcalde se dio luego de que él y otras personas fueron mordidas por perros de calle al intentar separarlos porque comenzaron a pelear cuando se realizaba un evento de Domingo de Pilas en el fraccionamiento Los Vergeles.

El área de Comunicación Social del Ayuntamiento capitalino detalló que no se trató de un incidente grave sino de una herida superficial, pero no se descartó que el presidente municipal acuda a revisión médica para descartar cualquier riesgo de contraer alguna enfermedad al tratarse de perros no domesticados y que, posiblemente, no cuenten con las vacunas básicas.

"Nosotros tenemos un programa para tratar de regularizar el tema, hay un fenómeno, todos queremos a las mascotas, yo tengo ocho perros, soy animalista, pero hay mascotas en situación de calle que ya tienen ciertos derechos, porque la gente los quiere y no quiere que los toquen, pero el problema es que nadie se hace responsable de ellos", puntualizó el alcalde luego de lo ocurrido.

Dijo que es un tema complejo, pero sin duda es un asunto de salud pública, ya que en la ciudad se calcula que hay entre 250 mil y 300 mil perros callejeros, los cuales tienen derechos, pero que también hacen sus necesidades en la vía pública y pueden ser transmisores de la rabia, por lo que desde hace un par de meses se emprendió una campaña de vacunación de perros callejeros en donde se está buscando vacunar al menos a unos 60 mil canes.

Señaló que aunque no sean perros de casa, es decir que no tengan dueño, la ciudadanía conoce los perros que viven en sus calles y sus colonias por lo que la invitación es que en un ejercicio de responsabilidad conjunta se acerquen al ayuntamiento para que se pueda llegar a vacunar y esterilizar a estos animales.

Finalmente indicó que él no está en la postura de tener que llevarse los perros a una perrera municipal ni a sacrificarlos, en cambio la idea es poder hacer consciencia para que los propios colonos se hagan responsables de los perritos callejeros "debe haber una alianza entre ciudadanos y gobierno para resolver el tema".