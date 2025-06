"Persiste desorden en Villa de Pozos a 9 meses de creación"

A nueve meses de la creación del municipio de Villa de Pozos, el regidor Dante Alan Carreón, advirtió que persisten graves deficiencias en la atención de servicios públicos y denunció desorganización interna en la estructura del Concejo Municipal.

"Sí le debemos todavía mucho a la ciudadanía. Siento que falta redoblar esfuerzos, y no hay mucho que estudiarle: basta con leer el artículo 115 constitucional para saber cuáles son las obligaciones del municipio."

Señaló que no ha aprobado las cuentas públicas presentadas por el Concejo, debido a la falta de información. "Yo no puedo aprobar algo que no conozco. Ha habido varios temas delicados, pero el colapso de drenajes es de los más graves. Antes que pensar en construir deportivos, hay que atender lo que sí siente la gente", dijo.

El concejal también criticó la falta de orden al interior de la administración municipal. Detalló que en menos de un año ya han pasado tres oficiales mayores, cambios en direcciones como Recursos Humanos y Comercio, y aún no se cuenta con un organigrama establecido. "Hay áreas acéfalas, sin titular. Eso habla del desorden interno que existe", añadió.

Finalmente, Carreón refirió que logró la ampliación de la ruta 12 del transporte público para conectar la zona metropolitana con Villa de Pozos. Sin embargo, señaló que, aunque el concejo municipal difundió la acción como propia, "más allá de quién se lleve el mérito, lo importante es que se atienda a la ciudadanía", señaló.