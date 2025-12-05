"Persiste la práctica de verter aceite en coladeras de mercados"

El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, informó que la dependencia mantiene un trabajo permanente en los mercados municipales, principalmente en el Mercado República y Mercado Hidalgo, para atender el inadecuado manejo de aceites y grasas que suele provocar taponamientos en el drenaje.

Mendieta explicó que, aunque existen avances, persiste la práctica de verter aceites usados en coladeras, lo que genera acumulaciones que se solidifican "como una roca" y terminan dañando la red de drenaje, especialmente durante la temporada de lluvias.

Indicó que el Ayuntamiento impulsa actualmente un esquema de economía circular, mediante el cual, los aceites recolectados se entregan a una empresa petroquímica con la que existe un convenio para su procesamiento adecuado. Además, recordó que el municipio cuenta con centros de recepción de aceite en Casa Colorada y en la Unidad Administrativa Municipal (UAM).

Sobre el trabajo en mercados, Mendieta señaló que cuando estos espacios fueron diseñados "no se pensó en la gran cantidad de residuos" que hoy generan. Por ello se mantiene un diálogo constante con comerciantes y una supervisión permanente de las trampas de grasas, que son obligatorias para todos los negocios relacionados con alimentos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su costo, indicó, no rebasa los mil 500 pesos y evita afectaciones tanto a la infraestructura pública como a los propios comerciantes, quienes pueden sufrir taponamientos en sus desagües.

El funcionario recordó que existen sanciones y hasta clausuras para quienes incumplan, en coordinación con la Dirección de Comercio; sin embargo, afirmó que la prioridad de la dependencia es resolver el problema mediante educación e información, más que a través de multas.

Mendieta detalló que reciben entre dos y tres denuncias por semana sobre comercios, incluidos puestos en vía pública, que tiran aceites directamente al alcantarillado. En estos casos, además de sancionar, se realiza un proceso de orientación para que adopten un manejo correcto del residuo.

Finalmente, señaló que la zona centro es la más afectada debido a la concentración de establecimientos de comida y al desgaste natural de su drenaje. Invitó también a la ciudadanía a evitar realizar esta práctica desde los hogares y recordó que el municipio recibe pequeñas cantidades de aceite domiciliario en los puntos ya mencionados.