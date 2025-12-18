logo pulso
Persiste venta ilegal de cigarros sueltos

Por Rubén Pacheco

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Persiste venta ilegal de cigarros sueltos

Pese a las prohibiciones establecidas en la Ley General para el Control del Tabaco, en diferentes puestos ambulantes de la zona centro de la capital potosina siguen comercializándose cigarros a granel.

De acuerdo con el Artículo 16 de la legislación, se prohíbe entre otras cosas, comerciar, vender, distribuir o suministrar cigarrillos por unidad o en empaques, que contengan menos de 14 o más de 25 unidades, o tabaco picado en bolsas de menos de 10 gramos. 

En un recorrido por el Centro Histórico capitalino, los puntos de venta se concentran en las inmediaciones de zonas universitarias, hospitales y otros inmuebles de continua circulación de peatones. 

Para el caso de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), lleva a cabo verificaciones sobre la venta de tabaco a menores de edad y la ubicación de pictogramas en las cajetillas.

En caso de detectar anomalías durante las revisiones, el personal de sanidad procede al aseguramiento del mismo, pero si es comercialización por unidad, se asegura y después es destruido.

Como respuesta a la solicitud con folio 241230325000288, los Servicios de Salud de San Luis Potosí, informaron que el año pasado se procedió al aseguramiento de 784 piezas de cigarrillos sin marcas por incumplir la norma sanitaria.

