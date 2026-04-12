Persisten en la Huasteca de SL, sitios de exterminio

La diputada local del Distrito XIII, Nancy Jeanine García Martínez, atribuyó la persistencia de hallazgos de posibles sitios de exterminio en la Huasteca potosina, a la ubicación geográfica de municipios considerados zonas fronterizas, al señalar que estas condiciones los colocan en escenarios de mayor riesgo en materia de seguridad.

La legisladora fue cuestionada sobre los señalamientos que ubican a El Naranjo dentro de estos hallazgos registrados durante labores de búsqueda de personas desaparecidas en la región, ante lo cual reconoció no contar con información suficiente sobre el tema. "Soy franca para no errar en la información. No sé muy bien del tema...Sería cuestión de empaparme un poco más para no errarle", declaró.

En ese mismo contexto, García Martínez sostuvo que las solicitudes de información sobre estrategias de seguridad e intervención institucional pueden generar incomodidad en las autoridades responsables, al referirse a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a los cuestionamientos sobre su actuación.

"Yo siempre lo he dicho, pero a veces incomoda que podamos nosotros mismos pedir informacio´n de estrategias realmente en el tema de seguridad y que se este´ haciendo al respecto...Es algo muy sensible, que se tiene que sacar si´ o si´, pero pues si´ resulta a veces inco´modo para las autoridades, expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En contraste, colectivos de búsqueda han advertido que los hallazgos de posibles sitios de exterminio continúan expandiéndose en la Huasteca potosina, con registros recientes en municipios como El Naranjo, Tamasopo, Cárdenas y Ciudad del Maíz, además de la localización de un presunto punto de adiestramiento en Tamuín.

El Distrito XIII local está integrado por Ciudad Valles, como cabecera distrital, y el municipio de El Naranjo.