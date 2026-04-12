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Persisten los efectos nocivos de incendio

Se propagaron en el medio ambiente peligrosos contaminantes

Por Samuel Moreno

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Persisten los efectos nocivos de incendio

Más allá del control del incendio registrado recientemente en una planta de plásticos de la Zona Industrial, el episodio comienza a perfilarse como un asunto de salud pública que podría extender sus efectos en los próximos días, advirtió el presidente del Clúster Médico y Salud de San Luis Potosí, Dr. Manuel Galván Arroyo.

El especialista puso el foco en lo que ocurre después del siniestro; la exposición a contaminantes que permanecen en el ambiente tras la quema de materiales, particularmente plásticos, cuyos residuos generan partículas finas y compuestos tóxicos que pueden ser inhalados por trabajadores, brigadistas y habitantes de zonas cercanas.

Señaló que estas partículas microscópicas, conocidas como PM2.5, tienen la capacidad de ingresar profundamente en el sistema respiratorio, lo que puede derivar en síntomas como tos, irritación ocular, dolor de garganta, fatiga e incluso complicaciones más serias en personas con padecimientos previos, como asma, enfermedades cardíacas o diabetes.

Galván Arroyo enfatizó que el riesgo no desaparece con la extinción del fuego, ya que la composición del humo depende de los materiales involucrados, y en el caso de los plásticos, pueden liberarse sustancias con efectos en el sistema nervioso y respiratorio, además de posibles implicaciones a largo plazo si la exposición fue significativa.

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