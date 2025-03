Persisten quejas por mala atención en el IMSS No. 1

Desde el pasado 3 de febrero ingresó al Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la señora Esther Rodríguez por una trombosis en la pierna izquierda y embolia pulmonar.

Pese a la gravedad de su condición, no ha sido trasladada a la Clínica 50, donde se encuentran los especialistas que pueden tratar su padecimiento, denunció Maribel Tristán, hija de la paciente afectada.

Detalló que desde el martes pasado le informaron que estaban a la espera de la respuesta de la Clínica 50 para que su madre pueda ser atendida por un angiólogo, pero ya pasaron ocho días y no han podido agilizar el trámite.

Explicó que, con la molestia que tiene en su pierna, su madre tiene que caminar hasta los baños debido a que no hay ni una silla de ruedas que se le proporcione; tampoco hay medicamento, y el trato que han recibido en estos días de algunos médicos, señala, ha sido prepotente.

“Estamos en pésimas condiciones, el mismo doctor me lo dijo ayer que mi mamá se puede contaminar de otras enfermedades que hay en el hospital y la doctora que la atendió también es déspota, mi mamá se alteró se me puso bien mala de ansiedad porque no ha recibido la atención que requiere, lamentablemente no es la única son muchas los pacientes que están en estas condiciones”.

Se quejó que la única respuesta que se le ha dado luego de la radiografía que recibió el pasado martes es que en la clínica 50 no hay camas, por lo que al momento es imposible su traslado.

“Mi mamá necesita que la vea un especialista aquí no nos hacen caso, es muy lamentable la atención médica de esta clínica”, reprochó.