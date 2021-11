Personas con discapacidad expresan dudas sobre el plan de movilidad "Vialidades PotoSínas"

La secretaria de la "Fundación Rincón Gallardo", Catalina Torres, aseguró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no contempla a personas con discapacidad, peatones y ciclistas, en las adecuaciones de infraestructura vial en el plan "Vialidades PotoSínas". Expresó que las asociaciones, personas y familiares con discapacidad se encuentran preocupados porque en el plan que se dio a conocer para la mejora vial en la capital potosina solo incluye como principal eje a los automovilistas, derivado de que presuntamente no se tomó en cuenta a los peatones y personas con discapacidad.

"Nosotros como analizamos el proyecto, vemos difícil cruzar las calles, así como está planteado decimos ¿por dónde vamos a cruzar? todos somos peatones. Apenas vamos a empezar a hacer un acercamiento con el Ayuntamiento en este sentido", agregó.

Destacó que para la planeación de la infraestructura de la ciudad, siempre debe de tomarse en cuenta la movilidad de las personas con discapacidad para evitar que una vez concluidas las vialidades, las autoridades, no digan "es que no sabíamos", para que se garantice el derecho a la movilidad de las y los potosinos que no utilizan un vehículo motorizado.

Finalmente, solicitó que se pueda realizar una consulta más amplia antes de comenzar a arrancar las obras proyectadas, así como que puedan concretar el reglamento vial, con las observaciones que hicieron al reglamento desde la administración de Nava Palacios, mismo que no se ha resuelto.