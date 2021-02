Pese a crisis, esperan repunte de ventas de mariscos en Mercado Hidalgo

La venta de pescado a la fecha no avanza como se espera, "pero ahí la llevamos sin claudicar por los problemas de economía que se vive al momento", señaló una de las vendedoras del Mercado Hidalgo, añadiendo que, al momento, los precios no han cambiado en relación a 2020.

"Hemos tenido ventas, no como queremos y como era en otros años, aun así le echamos muchas ganas porque no podemos quedarnos así y menos porque se ha bajado la venta en un 40 y 50 por ciento", platicó la propietaria.

En otro de los puestos, el encargado manifestó que "la cuaresma es jueves y viernes y los demás días la gente se espera para la siguiente semana, así que vamos poco a poquito porque son dos días cuando se mueve más".

En otra de las opiniones, la encargada del puesto comentó "no, ya no es la venta como la temporada de cuaresma de antes, pero no nos queda de otra que seguir adelante, ya que no podemos quedarnos cruzados de brazos".

En relación a los precios en los distintos puestos de mariscos, comentaron que son los mismos de 2020 y que semanas más adelante se pueda notar algún cambio en incremento que puede ser en 10 o 20 pesos en el kilo de camarón, pero esperan que no.

Además coincidieron en señalar el costo de la mojarra se encuentra en 90 pesos, el Guachinango $220, camarón y económico $180, pero hay otros de 280 y 320 pesos, "tratamos de mantener los precios, son los mismos del año pasado y lo único que subió fue el filete para ceviche, porque los tenían a 120 y en este momento está en 150 pesos.