Pide CEDH certeza jurídica sobre aplicación de multas por operativo Radar

En la aplicación del operativo "Radar" debe existir certeza jurídica para los conductores que resulten infraccionados, es decir, el mecanismo técnico de cómo se validará el haber superado el límite de velocidad permitido, analizó Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Aunado al establecimiento de dicho esquema de vialidad, el funcionario estatal evaluó que hace falta colocar mayor número de señalética.

Remarcó la necesidad de que el Ayuntamiento complemente su programa con una campaña de sensibilización, no solo con las infracciones aplicables por no respetar el Reglamento de Tránsito, sino también concientizar a los automovilistas "de que no debemos rebasar los límites de velocidad", dijo.

López Espinosa recordó que durante la implementación de la llamada "fotomulta" en la avenida Salvador Nava Martínez, hace varias administraciones municipales, sí había vulneración al debido proceso, pues no había la certeza de cuál era el procedimiento a seguir.

"Esto se impugnó no solamente en la Comisión Estatal, sino también en tribunales administrativos. Prácticamente el resultado era anular este tipo de infracciones. No queremos que esto suceda, queremos que la autoridad municipal lo haga bien", declaró.

Precisó que, hasta el momento, el organismo autónomo local todavía no recibe ningún señalamiento de la ciudadanía, sin embargo, en caso de haberlo se le dará el trámite correspondiente.

"El operativo como tal es valioso para prevenir los accidentes de tránsito, sobre todo de aquellos donde exceden o excedemos los límites de velocidad (...) sin embargo, lo que hemos señalado, puntualizando que debe existir certeza jurídica para los conductores que resulten ser infraccionados", expuso.