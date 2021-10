Pide Galindo dar un valor real al costo del agua

Expresó que las y los ciudadanos de la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro votaron en junio por gobiernos que resolvieran los añejos problemas de acceso al agua potable y que es impostergable responder a esa expectativa.

Visualizó dos grandes problemas: Por un lado, el desabasto de agua que no se resuelve con paliativos como las pipas, sino con una distribución eficiente en la cual será necesario hacer inversiones importantes en renovar la red hidráulica para eliminar fugas, y por otro lado el endeudamiento de las y los usuarios de todos los sectores, que no hace más que crecer aún y cuando no se reciba el líquido.

Consideró que ambos aspectos se pueden solucionar si se le da un valor real al costo del líquido.

Galindo Ceballos habló de estudiar el ejemplo de otras ciudades en el país que han logrado ser eficientes en la administración de sus recursos hídricos y llamó a los presentes en la reunión de la comisión legislativa a resolver la problemática del agua en la zona metropolitana, pero ya sin banderas políticas o partidistas, sino por una elemental responsabilidad como funcionarios y representantes públicos.

Los municipios de todo el estado y sus organismos operadores del agua, deberán entregar sus propuestas de tarifa a más tardar el próximo 5 de noviembre para que el Congreso estatal las analice y vote su aprobación o rechazo.

En su intervención ante la Comisión del Agua del Congreso del Estado, el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos pidió que exista la sintonía necesaria entre el Gobierno del Estado, el Poder Legislativo y los gobiernos municipales para romper de una vez por todas el círculo vicioso de escasez y deuda que se padece en el tema del agua potable.