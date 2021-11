Pide Gallardo a Galindo que apoye el "borrón y cuenta nueva"; depende de decisión sobre las tarifas, responde el alcalde

Frente a cientos de residentes de la colonia Las Flores que esperaron más de tres horas para recibir su primer apoyo alimentario mensual, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona pidió al alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos que apoye el "borrón y cuenta nueva" respecto a los adeudos de agua potable en sectores populares.

"Eso es lo que pide el pueblo, mi querido presidente", le dijo el mandatario estatal al edil, sin embargo, Galindo Ceballos subrayó que más que un borrón y cuenta nueva, lo que se necesita es que el agua potable llegue a las colonias "para mejorar la calidad de vida de las personas y que éstas tengan una preocupación menos".

Después del evento de entrega de despensas, el alcalde dijo que el gobernador ya había puesto con anterioridad el tema del borrón y cuenta nueva sobre la mesa y que "realmente hay una gran coordinación entre el Gobierno del Estado, el Congreso y nosotros como gobierno municipal en este sentido".

Galindo Ceballos mencionó que, de momento, el tema del agua y las tarifas está en manos del Congreso del Estado y que a partir de que sus integrantes definan el valor del agua, "nosotros estaremos revisando lo del borrón y cuenta nueva".

Mencionó que hay más factores que el mero incremento o no a las tarifas para poder definir si se aplica un borrón o no, "como cuánto se incrementa y a quiénes se incrementa. La propuesta es justa: Que paguen más quienes más consumen, ya sea por zonas o por consumo medido. Viviendas en las que se consumen menos de 25 metros cúbicos en un determinado periodo no deben incrementar, pero en el otro extremo están quienes consumen muchísima agua por cuestiones comerciales o industriales y que pagan muy poco, entonces, eso es lo que debemos equilibrar con base en un subsidio cruzado".